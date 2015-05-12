Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis: Birkaç hafta içinde 'nakitsiz' kalabiliriz

Euro bölgesi maliye bakanlarının ortak açıklamasında, Yunanistan'la AB kurumları ve IMF arasındaki reform pazarlığında son dönemde sağlanan ilerlemeler not edilerek, hala uzlaşılamayan konularda tarafların anlaşabilmesi için "daha fazla zaman ve çabaya ihtiyaç duyulduğu" belirtildi. Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, kalan kredi dilimini alamamaları halinde birkaç hafta içinde "nakitsiz" kalabilecekleri uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Bu nedenle Yunan makamlarının gözden geçirmeyi zamanında başarılı sonuçlandırmak için kurumlarla çalışmasını hızlandırma niyetini memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Ortak açıklamada, Yunanistan'ın ancak Troyka kurumlarıyla anlaşmaya varması halinde kalankredi diliminin serbest bırakılmasının gündeme alınacağı ifade edildi.

'Nakitsiz kalabiliriz'

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, kalan kredi dilimini alamamaları halinde birkaç hafta çinde "nakitsiz" kalabilecekleri uyarısında bulundu.

Varoufakis, "Likidite konusu korkunç bir mesele. Bu herkesin bilgisi dahilinde. Lafı gevelemeyelim. Perspektif açısından gelecek birkaç haftadan bahsediyoruz" dedi.

Bu arada Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble, Yunanistan'ın gerekiyorsa referanduma gidebileceğini söyledi.

Schauble, "Eğer Yunan hükümeti referandum düzenlemesi gerektiğini düşünüyorsa düzenlesin. Yunan halkı gerekeni kabullenmeye hazır mı ya da farklı birşey mi istiyor karar verilmesi açısından faydalı bir önlem bile olabilir" ifadesini kullandı.