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Dünya

Yunanistan Maliye Bakanı: Kolumu keserim daha iyi!

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, referandumdan evet çıkması halinde istifa edeceğini açıkladı

02 Temmuz 2015 15:51

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, ülke borcunun yapılandırılmasını kapsamayan bir anlaşmanın altına imza atmaktansa kendi kolunu keseceğini ifade etti. Varoufakis, Pazar günkü referandumdan 'kemer sıkmaya evet' sonucu çıkarsa istifa edeceğini de açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Atina, Brüksel'den Yunanistan'ın mevcut borcunun geri ödeme takviminin daha uzun bir vadeye yayılmasını ve borç faizinde indirime gidilmesini talep ediyor.

Ancak Avrupa Komisyonu, Uluslararası Para Fonu ya da Avrupa Merkez Bankası bu öneriye sıcak bakmıyor.

Bloomberg kanalına konuşan Varoufakis, "Bize koloni ülkesi muamelesi yapıyorlar" diyerek Euro Bölgesi'ni eleştirdi ve Pazar günkü referandumdan 'Hayır' sonucunun çıkmasını beklediğini ifade etti.

Varoufakis, "Başbakan [Alexis] Tsipras, Pazartesi sabahı Brüksel ile her iki tarafı da tatmin edecek bir anlaşma için müzakerelere hazır" dedi.

Yunanistan dün Brüksel'e son bir mektup yazarak teklif götürmüş ancak Euro Bölgesi'nden "Referandumdan önce müzakerelere devam edemeyiz. Referandum sonucu müzakere zeminini de belirleyecek" yanıtını almıştı.

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