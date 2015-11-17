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Ekonomi
Deutsche Welle

Yunanistan kreditörleriyle anlaştı

Atina yönetimi reform karşılığında mali yardım görüşmelerinde alacaklılarla anlaşmaya varıldığını duyurdu.

17 Kasım 2015 12:06


Yunanistan, milyarlarca Euro'luk ek yardım diliminin serbest bırakılması için uluslararası alacaklılarıyla bir dizi mali reform üzerinde anlaşma sağlandığını duyurdu.

Maliya Bakanı Euklid Tsakalotos Avrupalı alacaklılar ve Uluslararası Para Fonu temsilcileriyle buluşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında ‘gerekli olan her hususta mutabakat sağlandığını' söyledi.

Tsakalotos, parlamentonun onaylamasından sonra reformların yürürlüğe gireceğini ve Euro Bölgesi maliye bakan vekillerinin cuma günkü toplantısında uzlaşmaya yeşil ışık yakılmasını beklediklerini belirtti.

Yunan bankaların nakit ihtiyacı karşılanacak

Yunan maliye bakanı böylece iki milyar Euro'luk ek yardım diliminin serbest kalacağını, en önemli dört Yunan bankasının on milyar Euro'luk nakit ihtiyacının da karşılanmış olacağını sözlerine ekledi.

Ticari bankaların dönüşü olmayan kredi işlemleriyle ilgili anlaşmazlık pazarlığın uzamasına yol açmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AtinaEuroBakanı Euklid Tsakalotos AvrupalıUluslararası Para FonuEuro BölgesiYunanDeutsche Welle Türkçe DW Reuters/AG

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