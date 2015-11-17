Yunanistan kreditörleriyle anlaştı



Yunanistan, milyarlarca Euro'luk ek yardım diliminin serbest bırakılması için uluslararası alacaklılarıyla bir dizi mali reform üzerinde anlaşma sağlandığını duyurdu.

Maliya Bakanı Euklid Tsakalotos Avrupalı alacaklılar ve Uluslararası Para Fonu temsilcileriyle buluşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında ‘gerekli olan her hususta mutabakat sağlandığını' söyledi.

Tsakalotos, parlamentonun onaylamasından sonra reformların yürürlüğe gireceğini ve Euro Bölgesi maliye bakan vekillerinin cuma günkü toplantısında uzlaşmaya yeşil ışık yakılmasını beklediklerini belirtti.

Yunan bankaların nakit ihtiyacı karşılanacak

Yunan maliye bakanı böylece iki milyar Euro'luk ek yardım diliminin serbest kalacağını, en önemli dört Yunan bankasının on milyar Euro'luk nakit ihtiyacının da karşılanmış olacağını sözlerine ekledi.

Ticari bankaların dönüşü olmayan kredi işlemleriyle ilgili anlaşmazlık pazarlığın uzamasına yol açmıştı.