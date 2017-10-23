Yunanistan kreditörleri üçüncü değerlendirme için Atina’da

Io Chokona / Atina, 23 Ekim 2017 (DHA) – Yunanistan’ın kreditörleri, ülkenin ekonomik alandaki gelişmelerini takip etmek ve program çerçevesinde konan hedeflere yaklaşılıp yaklaşılmadığını tespit etmek üzere bugün Atina’da bulunacaklar.

Günün içinde iki etapta gerçekleşecek olan değerlendirmenin saat 15.00’te olan ilk aşamasında 2017 bütçesinin gidişatı ve 2018 bütçesinin ana çizgileri üzerinde durulacak. Saat 17.30’da gerçekleşecek olan ikinci aşamada giderlerin bütün kategorileri, gelirlerin gidişatı, Eylül ayının sonunda kaydedilen 2.4 milyar euroluk gecikme ve sosyal sigortaların durumu gibi konular incelenecek.

Yunanistan tarafı, Başbakan Aleksis Çipras’ın ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ve İMF Başkanı Christine Lagard ile yaptığı görüşmelerin, değerlendirmenin bir an önce tamamlanmasında olumlu sonuçlar vereceği kanısında. Bir kongreye katılmak üzere Yanya’da bulunan Maliye Bakanı Eukleidis Tsakalotos’un yerine bugün kreditörlerle Bakan Vekili Yiorgos Huliarakis görüşecek.