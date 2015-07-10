Yunanistan kreditörlere yeni önerilerini sundu

Yunanistan üçüncü kurtarma paketini alabilmesi için uluslararası kreditörlere yeni önerilerini sundu.

Gece geç saatlerde Yunanistan'a tanınan sürenin dolmasından önce Euro grubu yetkililerine teslim edilen plan, hafta sonunda yapılacak AB toplantılarında ele alınacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Euro Bölgesi maliye bakanları Cumartesi günü bir araya gelecek. Pazar günü de AB zirvesi toplanacak.

Kreditörler, Yunanistan'dan kurtarma paketini alabilmesi için vergi ve emeklilik reformu istemişti.

Atina'nın temerrüde düşmemesi ve Euro'dan çıkma tehlikesini atlatabilmesi için üçüncü bir kurtarma paketine ihtiyacı var.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, tüm geceyi hükümet ortaklarıyla reformlar üzerinde uzlaşma arayarak geçirdi.

Plan parlamentonun onayına sunulacak.

Yunan seçmenler, Pazar günü yapılan referandumda, alacaklı ülkelerin kurtarma paketi kapsamında istediği kemer sıkma önerilerini reddetmişti.

Yunan medyasına göre, sunulan yeni öneriler, vergi artışı ve kamu harcamalarında 12 milyar euroluk kesinti öngörüyor. Kesintilerin referendumda reddedilenden daha büyük miktarda olduğu belirtiliyor.

Yunanistan Bankalar Birliği Başkanı Louka Katseli, bugünkü açıklamasında bankalarda Pazartesi gününe kadar yeterli nakit bulunduğunu söyledi.

Sonuncu kurtarma paketinin süresi 30 Haziran'da dolmuş ve Yunanistan, IMF'ye yapması gereken ödemeyi gerçekleştirememişti.

IMF Başkanı Christine Lagarde dün Washington'da yaptığı konuşmada Yunan ekonomisini kurtarmak için tek yolunda borçların yeniden düzenlenmesi ve bir reform programı uygulanması olduğunu yineledi.

Lagarde, "Yunanistan ağır bir kriz yaşıyor. Buna ciddi ve hızlı bir şekilde cevap verilmesi gerekir" dedi.

Diğer yandan Yunanistan hükümeti, ülkede yiyecek ve akaryakıt stokları açısından herhangi bir tehlike bulunmadığını bildirdi.