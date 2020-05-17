Yunanistan Koronavirüs'te normalleşme takvimini öne çekiyor

Yunanistan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının azalmaya başlamasıyla kısıtlamaların hafifletilme takvimini öne çekti. Ülkede restoranlar planlanandan bir hafta önce, alışveriş merkezleri de iki hafta önce açılacak.

Yunanistan'da Koronavirüs kısıtlamalarında hafifleme takvimi değişiyor. Ülkedeki restoran ve kafeler planlanandan bir hafta önce, 25 Mayıs'ta açılacak.

Alışveriş merkezi ve diğer büyük mağazalar da planlanan takvimden 2 hafta önce, yarın açılacak.

Yunanistan'da hükûmet 1 Temmuz itibariyle ülkenin uluslararası uçuşa açılması ve turizm sezonunun önlemli bir şekilde başlamasını planlıyor.