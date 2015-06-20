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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan konusunda gergin bekleyiş

Yunanistan'ın borçları konusundaki gergin bekleyiş sürüyor. Almanya Başbakanı Merkel pazartesi günü yapılacak, Yunanistan'ın borçlarının görüşüleceği zirveden beklentilerin yüksek olmaması gerektiğini söyledi.

20 Haziran 2015 16:59


Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Yunanistan'ın görüşüleceği pazartesi günkü zirve önce açıklama yaptılar. Merkel Berlin'de yaptığı açıklamada, 'Pazartesi günkü zirvede ancak bir temel olması halinde karar alınacaktır. Eğer bu yoksa, işte o zaman zirve görüş alışverişinden ibaret olacaktır' dedi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Brüksel'de yaptığı açıklamada, 'Bu zirve Yunanistan konusunda atılacak son adım olmayacaktır. Bu konuda üst düzey liderlerin bir mucizevi formülü olacağı yanılgısından kurtulmalıyız' dedi.

ABD zirve öncesinde Yunanistan ile alacaklı ülkelere yaptığı çağrıda, borç krizinde uzlaşma talep etti. Obama yönetimi adına açıklama yapan Eric Schultz açıklamasında, 'Her iki taraf da inandırıcı, ikna edici bir reform programı üzerinde çalışmalı' dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, AB'den bir kez daha ülkesine yardım etmesini talep etti. Yunanistan'da gelişmeler yüzünden endişeli olan vatandaşlar bankalara akın etti. Bu hafta içinde vatandaşların bankalardan çektiği miktar 4 milyar euroya ulaştı. Sadece dün bankalardan çekilen miktar 1 milyar 200 milyon euro. Avrupa Merkez Bankası Yunan bankalarının pazartesi günü açılamayabileceği endişesini dile getirdi.

Yunanistan Başbakanı Tsipras Euro ülkelerinin pazartesi günü yapacağı zirve konusunda, 'Bu buluşmanın başarılı geçmesi için çalışıyoruz' açıklamasını yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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