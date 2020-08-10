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Yunanistan, Kipi Sınır Kapısı'nı kapatma uygulamasını uzattı

10 Ağustos 2020 16:28

Yunanistan, İpsala Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kipi Sınır Kapısı'nda hafta sonu başlattığı "gündüz çalışma programı" uygulamasını uzattı.

Yunanistan sınır kapısını yolcu ve araç girişlerine 8 saat süreyle bir gün süreyle kapatacağını üç gün önce duyurmuştu.

Salgın önlemleri kapsamındaki uygulamanın uzatıldığı öğrenildi. Kipi Sınır Kapısı'nda işlemler 23.00 - 07.00 saatleri dışında yapılabilecek. Yunanistan'ın söz konusu yöntemi diğer ülkelerle olan sınır kapılarının tamamına yakınında uyguladığı kaydedildi.

Bu arada, söz konusu uygulamanın gurbetçi dönüş trafiğini Kapıkule Sınır Kapısı'na yönlendireceği tahmin ediliyor.

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