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Yunanistan: Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatacağız ve çözeceğiz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Kıbrıs'ta özümden yana olduğu savundu

14 Haziran 2018 17:52

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Kıbrıs'ta, çözümden yana olduklarını savunarak "Kıbrıs müzakerelerini, doğru şekilde yeniden başlatacağız ve çözeceğiz" dedi.

Moskova Uluslararası İlişkiler Devlet Enstitüsü'nde konuşan Nikos Kotzias, Yunanistan'ın çözümden yana olduğunu savundu. Kotzias, "Bulunacak çözüm, Kıbrıs'ın bir AB üyesi, bir Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olarak üçüncü bir tarafın müdahale hakkı olmadan normal bir devlet olmasını ve normal bir devletin haklarına tam olarak sahip olmasını garanti etmeli" dedi.

Kıbrıs'ta Rumlar ve Türkler arasında çıkar çatışması olduğunu ifade eden Kotzias, bu nedenle birçok olası hakların Kıbrıslı Türklere verilmesini, bu arada da Kıbrıs Rum tarafında güven duygusunun yerleşmesi gerektiğini söyledi. (DHA)

 

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