Yunanistan karıştı, İMF'nin kurtarma paketi tehlikede mi?

Yunanistan'da koalisyon hükümeti üyesi Demokratik Sol Parti, devlet kanalı ERT'nin kapatılması önerisiyle başlayan tartışmaların ardından koalisyondan ayrılma kararı aldı. İngiliz haber kanalı BBC, Demokratik Sol Parti'nin, Başbakan Antonis Samaras'ın ERT'yi kapatma kararını alırken partiye danışmadığı için öfkelendiğini yazdı.

Koalisyonun en küçük partisi olan Demokratik Sol, Samaras hükümetini parlamentoda desteklemeye devam edip etmeyeceğinde bir karar vermedi. 300 kişilik parlamentoda 14 vekil bulunduran Demokratik Sol, koalisyon kabinesinde iki bakana sahipti. BBC, eğer parti desteğini çekerse, Koalisyonun kalan iki üyesi PASOK ve Yeni Demokrasi partilerinin kabinede üç koltukla, çoğunluğa sahip olacağını yazdı.

İMF'nin kurtarma paketi tehlikede mi?

Üç partinin yetkilileri, yeniden seçim çatırdamalarını önemsemedi. BBC ülkede yeniden seçime gidilmesinin, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu'nun kurtarma planı için gerekli gördüğü reforları riske atacağını yazdı.

Koalisyondan çekilme kararının ardında açıklama yapan Demokratik Sol Parti lideri Fotis Kouvelis, "Ülkenin yeni seçime ihtiyacı yok. Demokratik Sol reform politikalarında kararlı olmaya ve Avrupalı gerçekliğinde çözümler aramya devam edecektir" dedi.

Ülkede bugün yaşanan politik belirsizlik, Yunan hükümetinin 10 yıllık bono faiz oranını, aylardır görünen en yüksek seviyeye yükseltirken, Atina borsasında %3'lük düşü yaşandı.

Başbakan Samaras, ERT kanalının kapanma kararını, kanalın "Bir şeffaflık eksikliği ve inanılmaz savurganlık durumu" sözleriyle savunmuştu. Kanalın 2013 hisseleri %20'nin altında olmasına rağmen, kapatılma kararı ülkede protestolara neden olmuştu. Yunanistan danıştayı pazartesi günü, ERT'nin yayına devam etmesi kararını almıştı.