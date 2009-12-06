Yunanistan karıştı

T24 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da geçen yıl 6 Aralık günü polis kurşunuyla yaşamını yitiren 16 yaşındaki genci anma etkinliklerinde çıkan olaylarda 162 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.









Basın-yayın organları, Aleksis Grigoropulos adlı gencin ölümünün "kara yıl dönümü" çerçevesinde, dün sabah saatlerinden itibaren sakin bir ortamda başlayan anma etkinliklerinin ilerleyen saatlerde yerini protesto gösterilerine ve polis ile küçük çaplı çatışmalara bıraktığını duyurdu.









Haberlerde, başta başkent Atina olmak üzere ülkenin birçok kentindeki gösterilerin beklenenden daha sakin bir ortamda geçmesine karşın Atina'nın Eksarhia semtinde sabaha karşı çıkan olaylarda kendilerini "İktidar karşıtı" ve "anarşist" olarak adlandıran maskeli şahıslardan oluşan bir grubun güvenlik kuvvetlerine saldırdığı belirtildi.

Bu arada, kent merkezinde bugün öğle saatlerinde gerçekleştirilen gösterilerde parlamento binasının bulunduğu Sindagma Meydanı'nda bir protesto yürüyüşü yapmak isteyen grup ile polis arasında arbede yaşandı.

Atina Üniversitesi önünde toplanan grup ise olay yerindeki Çevik Kuvvet (MAT) ekiplerine taş ve sopalarla saldırdı.

Yunanistan Milli Kütüphanesinin çatısına çıkarak Yunan bayrağını gönderden indiren, Omonia Meydanı'nda bir mağaza ile park halindeki bir aracı ateşe veren protestocuları polisin dağıtmaya çalıştığı, kent merkezinin ana yollarının ise ulaşıma kapatıldığı açıklandı.

Öte yandan, eğitimcilerin yarın 24 saat greve gidecekleri, kamu çalışalarının 3 saatlik iş durdurma eylemi ile gösterilere destek verecekleri belirtilen haberlerde, üniversite ve orta dereceli okul öğrencilerinin yanı sıra kendilerini "iktidar karşıtı" olarak tanımlayan grupların öümüzdeki günlerde de programlı ve programsız gösteriler düzenlemeyi kararlaştırdıkları kaydedildi.

Haberlerde, ülkede 400 kadar meslek okulu ve üniversitenin öğrenciler tarafından "işgal edildiği" vurgulandı.

Gösterilere, İtalya, İspanya ve Almanya'dan ülkeye ulaşan "iktidar karşıtı" grupların da katıldığı açıklandı.

Grigoropulos'un hayatını kaybetmesinin ardından Yunanistan'ın pek çok kentinde haftalarca süren protesto gösterileri yapılmıştı.

Gösterilerde yüzlerce iş yeri ve banka şubesi, kamu binası ve araçta ciddi maddi hasar meydana gelmiş, Atina, Selanik, Yanya, Patra ile Girit adası başta olmak üzere birçok kentte çok sayıda polis karakolu ateşe verilmiş, onlarca polis yaralanmış, kent merkezleri ise adeta savaş alanına dönmüştü.

Yunanistan'da Grigoropulos'dan önce de 1985 yılında bir genç polis kurşunuyla yaşamını yitirmiş, ülkenin dört bir yanında çıkan olaylar aylarca sürmüştü.