Yunanistan, İyon Denizi'ndeki karasularını genişletmeyi planlıyor

Doğu Akdeniz'deki kaynaklar nedeniyle Türkiye ile kriz yaşayan Yunanistan, İyon Denizi'ndeki Yunan karasularını genişletmeyi planladıklarını ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İyon Denizi'ne kıyıları olan Arnavutluk ve İtalya'yı da bilgilendirdiklerini ve kısa süre içinde parlamentoya bir yasa tasarısı sunacaklarını belirtti.

Miçotakis, Yunanistan'ın batıdaki karasularını 6 deniz milinden 12'ye çıkarmak istediklerini söyledi.

Yunanistan ile İtalya, haziran ayında deniz yetki sınırlarını belirleyen ve Munhasır Ekonomik Bölge kurmalarını sağlayan bir anlaşma imzalamıştı. Bu vesileyle iki ülke arasında yıllardır süregelen balıkçılık hakları tartışması çözülmüştü.

1982 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS), kıyıdaş ülkelere karasularını 12 deniz miline kadar ilan etme hakkı veriyor.

Türkiye’nin taraf olmadığı sözleşmeyi 1995 yılında yürürlüğe koyan Yunanistan, 'kendi stratejisine uygun zamanda Ege’de karasularını 12 deniz miline çıkarma hakkını saklı tuttuğunu' ilan etmişti.

Bunun üzerine 8 Haziran 1995'te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 'Yunanistan’ın Ege’de karasularını 6 milin ötesine çıkarmasının savaş sebebi (casus belli) sayılacağını, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine askeri bakımdan gerekli olanlar da dahil olmak üzere tüm yetkilerin verileceğini' beyan etmişti.