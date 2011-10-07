-Yunanistan, İtalya ve ABD borç batağında ANKARA (A.A) - 07.10.2011 - Son yıllarda isimleri ekonomik sorunlarıyla anılan Yunanistan, İtalya ve ABD'nin başı, gelirlerinin 3-4 katını aşan borçlarıyla dertte. Dünyanın, miktarı açısından en borçlu ülkesi ABD ile ekonomik krizlerle sarsılan İtalya'nın kamu borçları, gelirlerinin 3 katından fazla iken, bir çok ekonomist tarafından ''battı, batacak'' denilen Yunanistan'ın borçları ise gelirinin 4 katını aşıyor. AA muhabirinin Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, Fon, miktarı açısından dünyanın en borçlu ülkesinin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ABD olacağını tahmin ediyor. Tahminlere göre, ABD'nin kamu borcu bu yılın sonunda 11 trilyon 207 milyar 309 milyon avro olacak. ABD'nin kamu gelirinin ise 3 trilyon 540 milyar 35 milyon avroda kalacağı ön görülüyor. Rakamlar karşılaştırıldığında ABD'nin kamu borcu, gelirinin 3.16 katı olacak. Gelirine göre borcu en yüksek olan ülke ise Yunanistan... Yunanistan'ın kamu borcu bu yılın sonunda 365 milyar 638 milyon avroyu bulacak, ancak geliri 88 milyar 497 milyon avro civarında seyredecek. Buna göre Yunanistan'ın, gelirinin 4 katından fazla borç ödemesi yapması gerekiyor. IMF'in verilerine göre, Yunanistan'ın kamu borcu, önümüzdeki yıl gelirine göre daha da artacak. Yunan Hükümeti, 2012'de neredeyse gelirinin 5 katı kadar borç ödeyecek. Son yıllarda ardı ardına gelen ekonomik krizlerle sarsılan İtalya'da da durum çok farklı değil. Yunanistan kadar olmasa da İtalya da kamu gelirlerinin neredeyse 3 katı kadar borç ödemesi yapması gerekiyor. Yıl sonuna kadar 729 milyar 944 milyon avro kamu geliri elde edecek İtalya'nın yine bu yıl ödemesi gereken kamu borcu tutarı 2 milyar avroya yaklaşmış durumda. Fon, İtalya'da gelirle borç arasındaki makasın ise önümüzdeki yıl nispeten kapanacağını öngörüyor. -''Tuzu kurular'' da var- Avrupa'da bir çok ülke borçlarıyla uğraşırken, ''tuzu kuru'' olan ülkeler de yok değil. Finlandiya ve nispeten ''küçük bir ekonomiye'' sahip olan Lüksemburg, borçlarından daha fazla gelir elde ediyor. Lüksemburg'un geliri, borcunun iki katını aşarken, Finlandiya'nın borcu ise gelirinin yüzde 90'ı seviyelerinde... Bu yıl 17 milyar 475 milyon avro kamu geliri elde etmesi beklenen Lüksemburg'un borç ödemesi sadece 8 milyar 756 milyon avro iken, Finlandiya'da bu rakamların; 101 milyar 361 milyon avro gelir, 96 milyar 173 milyon avro borç olarak gerçekleşeceği öngörülüyor. -Türkiye- Türkiye ise bu konuda Avro Bölgesindeki bir çok ülkeden çok daha iyi görünüyor. Kamu geliri ile kamu borcu arasındaki makasın açıklığı açısından karşılaştırıldığında 16 Avro Bölgesi ülkesi ve ABD arasında Türkiye; Lüksemburg, Finlandiya ve Slovenya'nın ardından 4. iyi durumda bulunuyor.