Yunanistan, İstanbul Konsolosu'nu Ayasofya'ya teftişe göndermiş

TRT Diyanet kanalının ramazan boyunca Ayasofya Müzesi’nden sahur yayını yapmasına tepki gösteren Yunanistan’ın İstanbul’daki konsolosu Evangelos Sekeris’i olup biteni bizzat yerinde görmesi için pazartesi sabahı kutsal mekana yolladığı ortaya çıktı. Hürrriyet Atina Temsilcisi Yorgo Kirbaki'nin haberine göre, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Alpha radyosuna verdiği demeçte “İlk açıklamalarımızda dikkatli idik. Çünkü önce Ayasofya’da ne olacağını görmek istedik. Bu nedenle İstanbul’daki Konsolosumuz sabah 03.00’te bölgeye gitti. Sonraki açıklamalarımızda daha sert tavır aldık. Kültüre saygı gösterilmemesi bizi rahatsız etti” dedi.

"Türkiye sinirli bir komşu"

Türkiye’de devlet yönetiminin bazı birimlerinin, bazen henüz 21’inci yüzyıla girmemiş gibi hareket ettiklerini ileri süren Kocyas, “Öyle zannediyorum ki, Türkiye’de bazı kimseler iyi Müslüman oldukları ve her kutsal yeri camiye dönüştürdükleri gösterisi yapıyorlar. Bazı başka kimseler ise dünyaya Türkiye içinde ne isterlerse yaptıklarını göstermeye çalışıyorlar” diye konuştu. “Bu durum aslında, özgüven değil, güven eksikliğini gösteriyor. Kendini güvenli hissediyorsan, topraklarındaki dünya kültür mirası eserlere saygı gösterirsin. Bu eserlere medeni olmayan bir şekilde yaklaşmazsın” diyen Kocyas şunları söyledi:

“Türkiye bazı olumlu şeyler de yaptı. Sözgelimi uzun yıllar sonra İzmir’de dini ayinler gerçekleşiyor. Patrik ve metropolitlere Türkiye’de terk edilmiş kiliselerde ayin düzenlemelerine olanak tanındı. Gökçeada’da Rum ortaokulu yeniden açıldı. Bunlar olumlu. Ancak Ayasofya için gelişmeler olumsuz. Bu da Türkiye’nin çelişkisini gösteriyor. (Cumhurbaşkanı) Erdoğan Türkiye’de özellikle güçlü bir şahsiyet olmaya devam ediyor. Ancak, Erdoğan önderliğindeki ordu da aynı anda dört savaşı birlikte yürüttüğü için yeniden gündeme geliyor. Ordu, Gülencilere, Türkiye içinde Kürtlere, Türkiye dışında Irak ve Suriye’de savaş veriyor. Türkiye sinirli bir komşu.”

Yunan basını: ABD, Ayasofya çağrısı yaptı

YUNAN basını ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner’in yabancı gazeteciler için düzenlenen bir brifingde bir soru üzerine Ayasofya gerilimini değerlendirdiğini yazdı. Buna göre Mark Toner, Yunan bir gazetecinin “Türk Hükümeti Ayasofya’yı camiye dönüştürmeye çalışıyor” demesi üzerine “ABD için Ayasofya özel önem taşıyan bir eserdir. Türk Hükümetini, geleneğine ve tarihine saygılı bir şekilde Ayasofya’yı korumaya davet ediyoruz” cevabı verdi. Ancak Toner’e atfedilen bu sözler ABD Dışişleri’nin brifinglerle ilgili yayınlanan metinleri arasında dün yer almamıştı.

Daha önce de yayın yapılmıştı

Bizans İmparatoru Justinianos (527-565) tarafından kilise olarak inşa ettirilen Ayasofya, Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’un fethetmesinin ardından 1453’te camiye dönüştürüldü. 1930-35 arası restorasyondan sonra ise müze olarak ziyarete açıldı. TRT yetkilileri 2011 yılında da yine Ayasofya’nın içinden Kuran-ı Kerim okunduğunu ve “Sahur Bereketi” isimli programın yapıldığını bildirdi. Yunanistan, hafta başı UNESCO mirası sayılan Ayasofya’nın camiye dönüştürülmek istendiği iddiasıyla tepki göstermişti. Türk Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç, Atina’dan gelen tepkiler üzerine çarşamba günü “Yunanistan’ı aklı selime davet ediyoruz” diye açıklama yapmıştı.