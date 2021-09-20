Yunanistan'ın Sisam adasındaki sığınmacı kampında yangın çıktı; 550 kişi tahliye edildi

Yunanistan’ın Sisam adasında bulunan sığınmacı kapmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle 550 kişi tahliye edildi.

Euronews’da yer alan habere göre, yakında kapanacak olan Sisam adasındaki sığınmacı kampında yangın sonucu 550 kişi tahliye edildi. Yangın kaynaklı yaralananın olmadığı belirtildi.

Yetkililer, yangının kamp içinde terk edilen binalardan birinde çıktığını ve kontrol altına alındığını duyurdu.

Sisam adasındaki kamp kapatılarak burada kalan sığınmacıların yeni bir tesise aktarımı bu hafta gerçekleşecek. Buradaki kampta 7 bin 500 kişinin kaldığı ve içerideki koşulların yetersiz olduğu belirtiliyordu.