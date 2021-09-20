T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan'ın Sisam adasındaki sığınmacı kampında yangın çıktı; 550 kişi tahliye edildi

Yangın çıkan sığınmacı kampı bu hafta içinde kapanacak, sığınmacılar yeni bir tesise geçecekti

20 Eylül 2021 10:21

Yunanistan’ın Sisam adasında bulunan sığınmacı kapmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle 550 kişi tahliye edildi. 

Euronews’da yer alan habere göre, yakında kapanacak olan Sisam adasındaki sığınmacı kampında yangın sonucu 550 kişi tahliye edildi. Yangın kaynaklı yaralananın olmadığı belirtildi.

Yetkililer, yangının kamp içinde terk edilen binalardan birinde çıktığını ve kontrol altına alındığını duyurdu. 

Sisam adasındaki kamp kapatılarak burada kalan sığınmacıların yeni bir tesise aktarımı bu hafta gerçekleşecek. Buradaki kampta 7 bin 500 kişinin kaldığı ve içerideki koşulların yetersiz olduğu belirtiliyordu. 

sisamadayangınyunanistansığınmacıkamptahliye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24