Yunanistan'ın Evia adasında 150'den fazla ev yandı; keşişler manastırı terk etmeyi reddediyor

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Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken, komşu ülke Yunanistan da kendi topraklarında çıkan 100'den fazla yangınla mücadele ediyor.

Evia adasındaki yangın 12 köyü yakarken 150 evin de yok olduğu belirtildi. Ateşler bir manastırın etrafını sararken, yetkililer içeride keşişleri yapıyı tahliye etmeye ikna edemedi.

İtfaiyeciler perşembe günü başkent Atina yakınındaki bir yangını söndürmeye çalışırken, Olimpiyatların doğduğu yer olan Olimpiya'nın Belediye Başkanı yardım çağrısında bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, "Titanlara savaş açtık. En zorunu daha yaşamadık" dedi.

Uzmanlar, küresel ısınmanın bu tür orman yangınlarının sıklığını ve yoğunluğunu artırmaya başladığını sıkça dile getiriyor.

Evia'da yangınlar denizden görülebiliyor. İtfaiyeciler, engebeli adada görüş de kısıtlı olunca yangını söndürmenin çok zor hale geldiğini ifade etti.

Saint David Manastırı'nda ki üç keşişin tahliye çağrısını reddettiğini ifade edildi. Keşişlerden biri, "Duman yüzünden nefes alamıyoruz dedi.

Manastırın bulunduğu köy boşaltılırken, AFP'ye konuşan polis, hayati tehlikeleri olduğu tespit edilirse keşişlerin zorla tahliye edileceğini bildirdi.