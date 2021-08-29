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Dünya

Yunanistan'ın eski Brezilya büyükelçisinin eşi, kocasını öldürmeyi planlamaktan 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı

"Üç günlük yargılamanın sonunda yargıç, suçları 'vahşice' olarak nitelendirdi"

29 Ağustos 2021 13:20

Françoise de Souza Oliveira, Yunanistan'ın eski Brezilya büyükelçisi olan kocasını öldürmeyi planlamaktan 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2016 yılında, eski büyükelçi Kyriakos Amiridis'in bedeni, Rio de Janeiro'da yanmış bir arabanın bagajında bulundu. Amiridis'in eşinin ilişki yaşadığı askeri polis memuru Sergio Gomes, sevgilisinin emriyle büyükelçiyi öldürdüğünü itiraf etti ve 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Üç günlük yargılamanın sonunda yargıç, suçları "vahşice" olarak nitelendirdi.

Müfettişler, çiftin kaldığı dairedeki kanepede, 59 yaşındaki Amiridis'in kan lekelerini buldu.

Kyriakos AmiridisFrançoise de Souza OliveiraSergio Gomes
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