Yunanistan ile Türkiye arasında uçak krizi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın 7-8 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdiği İran ziyareti öncesi, uçağının izleyeceği rota ile ilgili olarak Ankara ile Atina arasında ‘mini kriz’ yaşandığı ortaya çıktı.

Hürriyet’in Atina Temsilcisi Yorgo Kırbaki’nin haberine göre; Yunanistan, Çipras’ı taşıyan uçağın, Rodos adasındaki yakıt ikmalinin ardından Türk hava sahası üzerinden geçip Tahran’a yönlenmesini içeren uçuş planının reddedilmesi nedeniyle Türkiye’ye nota verdi.

Atina, Çipras’ı taşıyan uçağın ikmal için Rodos adasına uğrayacağını sonra da Türkiye üzerinden geçeceğini bildirdi.

Ancak Türkiye uçağın bir askeri uçak olduğunu, 1947 Paris Antlaşması uyarınca Rodos’a indikten sonra Türkiye üzerinden geçemeyeceğini bildirerek alternatif olarak uçağın Dedeağaç’ta ikmal yapmasını önerdi.

Yunan diplomatlar Çipras’ın geri adım atılması halinde, Türkiye’nin Rodos’un askerden arındırılmış olması gerektiği tezini Atina’nın kabul ettiği anlamına gelebileceğini ve bu yüzden Türkiye’ye yeni bir uçuş planı verilmemesini önerdiler.

Sonunda Çipras, Güney Kıbrıs, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan rotasını izleyerek İran’a uçtu.