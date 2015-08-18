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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan için yardım çağrısı

Mali kriz içindeki Yunanistan diğer yandan da büyük bir sığınmacı akınıyla karşı karşıya. Birleşmiş Milletler, Yunanistan'la dayanışma çağrısı yaptı.

18 Ağustos 2015 20:57


Birleşmiş Milletler (BM), borç kriziyle mücadele eden ve bu nedenle mali yardım alan Yunanistan üzerindeki sığınmacı yükünün fazla olduğunu belirterek destek çağrısında bulundu.

Bu yılın başından beri yaklaşık 160 bin sığınmacının Yunanistan'a geldiğini belirten BM, sadece temmuz ayında 50 bin kişinin geldiğini ve bu sayının giderek arttığına dikkat çekti. 8-14 Ağustos tarihleri arasında gelenlerin sayısının da 20 bin 843 kaydedildi.

Yunan makamları, özellikle Midilli, Kos, Sakız, Sisam, Leryoz ve Kilimli adalarının sığınmacı akınından etkilendiğini ve sığınmacıların daha çok Suriye ve Iraklı olduklarını ifade etti.

Yunanistan'daki sığınmacı krizinin kötüleşeceği yönünde aylardır uyarılar yaptıklarını belirten BM Sözcüsü William Spindler de adalar ve aynı zamanda anakarada da sığınmacılara barınak bulunması ve kayıt işlemleri için altyapının yetersiz olduğunu ifade etti. Spindler, "Avrupa Birliği acilen Yunanistan'ı desteklemeli" diye konuştu.

Alman Kızılhaç örgütü de Yunanistan'a yardım için harekete geçti. Örgüt bu yılın sonuna kadar Midilli Adası ve Attika bölgesine gelecek olan 19 binden fazla sığınmacının hijyen ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.

Alman Kızılhaç Başkanı Rudolf Seiters, "Türkiye kıyılarından Yunanistan'a açılan kapı Midilli'de durumun çok kötü olduğunu" ifade etti. Seiters, hijyen koşullarının iyileştirilmesinin hastalıkların önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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