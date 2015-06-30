Yunanistan halkı referanduma gidiyor; 'Hayır' oyu ne anlama geliyor?

Avrupa Birliği liderleri, Yunanistan'da Pazar günü yapılacak, alacaklıların teklifleriyle ilgili referandumda kullanılacak hayır oyunun Euro'dan ayrılmak anlamına geleceğini söyledi.

Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, referandumda "Euro bölgesine evet veya hayır" deneceğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, yurttaşlara hayır oyu verme çağrısı yapıyor ancak ülkesinin Euro bölgesinden ayrılmasını istemiyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Yunanistan ve alacaklılar arasındaki görüşmeler geçen hafta kesintiye uğramış, bu durum Yunan bankalarının bütün hafta boyunca kapalı kalmasının önünü açmıştı.

Küresel borsalar Pazartesi günü büyük düşüş yaşadı.

Euro bölgesinde Almanya dışındaki en büyük iki ekonomiye sahip iki ülke de Pazar günü Euro bölgesinde kalınıp kalınmayacağının oylanacağını söyledi.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi seçimin Euro ve drahma arasında olacağını belirtti.

Fransa Başbakanı François Hollande da benzer bir açıklama yaptı.

Tsipras evet sonucu çıkarsa istifa edebilir

Pazartesi akşamı konuşan Tsipras ise Yunanlara hayır oyu verme çağrısı yaptı ve hayır sonucunun hükümete, müzakereleri yeninden başlatmada daha güçlü bir konum vereceğini belirtti.

Tsipras evet sonucu çıkması durumunda istifa edeceğini de güçlü bir biçimde ima etti.

İngiltere Maliye Bakanı George Osborne Yunanistan'ın Euro'dan ayrılmasının 'travmatik' olacağını söyledi.

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Osborne, Yunanistan'da yaşayan İngiliz vatandaşı emeklilerin emeklilik maaşlarını almaya devam edeceğini söyledi.

Bakan Osborne İngiliz tatilcilere ise Yunanistan'a tatile giderken yanlarında her zamankinden daha fazla Euro almalarını tavsiye etti.

Pazartesi gün içinde Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Yunanistan'ın tekliflerinin ertelendiğini ya da kasten değiştirildiğini söyledi ancak görüşmeler için kapının hala açık olduğunu ekledi.

Bir Yunan yetkili ise Tsipras'ın Cuma günü Juncker'la görüştüğünü ve ondan referanduma kadar Yunanistan'ın kurtarma paketi süresini uzatmasını istediğini belirtti.

Euro değer kaybetti

Yunanistan'ın IMF'ye ödemesi gereken 1.6 milyarlık borç için son gün bugün. Kurtarma paketinin süresi de bugün doluyor.

Görüşmelerin kesintiye uğraması ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yunanistan bankalarına verdiği acil likidite desteğinin aynı seviyede kalacağını açıklamıştı.

ECB'nin bu açıklaması ardından Yunanistan 6 Temmuz'a kadar bankaların kapalı kalacağını açıkladı.

Hükümet, Atina'da toplu taşımanın bir hafta boyunca ücretsiz olacağını açıkladı.

Pazartesi günü Euro ABD doları karşısında yüzde 2 dolar kaybetti.

Atina Borsası da Pazartesi kapalıydı.