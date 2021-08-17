Yunanistan Göç Bakanı: AB ülkelerine ulaşmaya çalışan sığınmacı ve göçmenler için bir geçit olmayacağız

T24 Dış Haberler

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, Afganistan’daki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada “Avrupa Birliği’ne (AB) ulaşmaya çalışan sığınmacı ve göçmenler için bir geçit olamayız ve olmayacağız” dedi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Yunanistan Göç Bakanı, Mitarachi, Avrupa Birliği’nin Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’daki durumla ilgili ortak bir tutum izlemesi gerektiğini söyledi.

Mitarachi, “Avrupa Birliği’ne (AB) ulaşmaya çalışan sığınmacı ve göçmenler için bir geçit olamayız ve olmayacağız” dedi.