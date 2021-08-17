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Dünya

Yunanistan Göç Bakanı: AB ülkelerine ulaşmaya çalışan sığınmacı ve göçmenler için bir geçit olmayacağız

"Avrupa ortak bir tutum izlemeli"

17 Ağustos 2021 14:24

T24 Dış Haberler

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, Afganistan’daki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada “Avrupa Birliği’ne (AB) ulaşmaya çalışan sığınmacı ve göçmenler için bir geçit olamayız ve olmayacağız” dedi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Yunanistan Göç Bakanı, Mitarachi, Avrupa Birliği’nin Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’daki durumla ilgili ortak bir tutum izlemesi gerektiğini söyledi.

Mitarachi, “Avrupa Birliği’ne (AB) ulaşmaya çalışan sığınmacı ve göçmenler için bir geçit olamayız ve olmayacağız” dedi.

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