T24 LogoT24 Logo
Spor

Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı’na mermili paket

Mektupta Grammenos’un bazı futbol kulüplerine imtiyazlı davranmakla itham edildiği kaydedildi

29 Aralık 2017 17:41

Yunanistan’da, Futbol Federasyonu (EPO) Başkanı Vangelis Grammenos’a içinde bir mermi bulunan paket gönderildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, federasyonun başkent Atina'nın Gudi semtindeki merkez binasına ulaşan pakette Grammenos’a yönelik tehdit ifadeleri bulunan üç sayfalık bir mektup da bulunduğu belirtildi.

"Papadopulos" imzası ile Pire’den gönderildiği belirlenen mektupta Grammenos’un bazı futbol kulüplerine imtiyazlı davranmakla itham edildiği kaydedildi.

Posta ile gönderilen mektubun terörle mücadele ekiplerince incelemeye alındığı bildirildi.(Eurosport)

ETİKETLER

Vangelis GrammenosYunan Futbol Federasyonutehditmermipaket

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24