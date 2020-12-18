Yunanistan, Fransa'dan alınacak 18 savaş uçağı için 2.3 milyar Euro ödeyecek

Yunanistan hükûmet sözcüsü Stelyo Petsas, Fransa'dan alınan 18 Rafale savai uçağı için 2.3 milyar Euro ödeneceğini açıkladı.

Yunanistan hükûmet Sözcüsü Stelyo Petsas, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, Fransa'dan satın alınacak Rafale uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Petsas, 18 Rafale savaş uçağı için Fransa'ya 2,3 milyar Euro ödeneceğini bildirildi.

Yunanistan'ın, 1,92 milyar Euro karşılığında 6 adet yeni ve 12 adet ikinci el Rafale satın alacağını belirten Petsas, bu uçakların ekipmanları için de ayrıca 400 milyon Euro ödeyeceklerini dile getirdi. Petsas, Fransa'dan ilk teslimatı gelecek yılın temmuz ayında alacaklarını kaydederek, 18 uçağın tamamının 2023 yılının ortası itibarıyla ülkeye gelmiş olacağını aktardı.

Savunmaya 2021 için 5,49 milyar Euro, savunma harcamalarındaki silahlanma kalemlerine ise 2,5 milyar Euro pay ayırdığını açıklayan Atina'nın askeri harcama planı son 11 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştı.