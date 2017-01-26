Yunanistan firari Türk askerlerini iade etmeyecek

Yunanistan'da Yüksek Mahkeme, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası Yunanistan'a sığınan 8 Türk askerine yönelik nihai kararını verdi. Yüksek Mahkeme, Türkiye'nin 'darbe girişimine' dâhil oldukları gerekçesiyle askerlere yönelik iade talebini reddetti. Mahkemenin kararını 23 Ocak'ta vermesi beklenmiş ancak karar bugüne ertelenmişti.

Mahkemenin kararını açıklayan yargıç Giorgos Sakkas, 'askerlerin Türkiye'ye iade edilme durumlarında adil yargılanma olasılıklarının düşük olduğunu" ifade etti. Yunanistan'a iltica talebinde bulunan askerlerin savunmalarında, Türkiye'ye iade edilmeleri durumunda cezaevinde kötü muameleye maruz kalacaklarını belirttikleri bildirildi.

Yüksek Mahkeme kararını, Başsavcılığın kararıyla aynı yönde vermiş oldu. Daha önce Başsavcısı Nikos Pantelis 'Türkiye'nin askerlerin adil yargılanmasına yönelik bir garanti vermediği ve sekiz askerin güvenliğinin tehlikede olabileceği' gerekçesi ile askerlerin iade edilmemelerini talep etmişti.

Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi sonrasında bir helikopterle Yunanistan'a kaçan askerler iltica talebinde bulunmuştu. Askerlerin iltica talebi eylül ayında reddedilmişti. Atina'da görülen davalarda üç askerin Türkiye'ye iade edilmesine karar verilmiş, beş askerin ise iadesi reddedilmişti. Bunun üzerine askerler temyize gitmiş ve dava Atina'daki Yüksek Mahkeme'ye intikal etmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

AP/RTRD/GA/HS