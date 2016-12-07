"Yunanistan, firari FETÖ’cü subaylardan hangi askeri sırları aldı?"

Sözcü yazarı Uğur Dündar, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 askerden 3'ünün iade edilmeme kararının verilmesiyle ilgili ciddi bir iddia ortaya attı. Güvenlik kaynaklarının ifadelerine dayandırdığı 'Yunanistan, FETÖ’cü subaylardan hangi askeri sırları aldı?' başlıklı yazısında Dündar, "Kaçak askerler, sığınma taleplerinin kabulü için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yıllar süren bilimsel çabalar sonucunda üretmeyi başardığı elektronik tanıma-tanıtma ve haberleşme sistemlerinin kodlarını da Yunanlılara vermiş olabilirler" dedi. "Ayrıca hainler rütbelerinin elverdiği oranda ulaşmış oldukları savaş taktikleri ve planlarını da açıklamış bulunabilirler" ifadesini kullanan Dündar, "Sikorksy helikopterlerdeki kozmik yazılımın, hainlerce sığınmalarına, veya bir başka ülkeye gitmelerine izin verilmesi karşılığında Yunan gizli servisine teslim edilmiş olabileceği kaygısını taşıyorlar" diye yazdı.

Erdoğan’ın kaldığı otele saldırıyı düzenleyen askerlerin yakalanma anı:

Uğur Dündar'ın Sözcü gazetesinin bugünkü (7 Aralık 2016) nüshasında yayımlanan 'Yunanistan, FETÖ’cü subaylardan hangi askeri sırları aldı?' başlıklı yazısı şöyle:

FETÖ'cülerin başarısız darbe girişiminden sonra 8 TSK mensubu, Sikorsky helikopterle Dedeağaç üzerinden Yunanistan'a kaçmıştı. Kaçakların 4'ü binbaşı, 2'si yüzbaşı ve 2'si de astsubay rütbesinde idi.

Türkiye'nin bir NATO ülkesi olan Yunanistan'ın bu hainleri derhal iade etmesi yönündeki talebine, Yunan adli makamları önceki gün ilk cevabı verdi. Buna göre helikopteri daha önce Türkiye'ye gönderen Yunan yargısı, üç darbeci subayı iade etmeme kararı aldı.

Dün bu yazının kaleme alındığı saatlerde ajanslar, Yunan adli makamlarının diğer 5 TSK personelinden 3'ünü, Türkiye'ye göndermeye karar verdiğini bildiriyordu.

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Bu yazıda olayın henüz kamuoyuna yansımayan çok önemli bir yönünden bahsedeceğim.

Güvenlik uzmanlarına göre; kaçak askerler, sığınma taleplerinin kabulü için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yıllar süren bilimsel çabalar sonucunda üretmeyi başardığı elektronik tanıma-tanıtma ve haberleşme sistemlerinin kodlarını da Yunanlılara vermiş olabilirler. Ayrıca hainler rütbelerinin elverdiği oranda ulaşmış oldukları savaş taktikleri ve planlarını da açıklamış bulunabilirler!..

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Kaygılar bununla da sınırlı değil.

FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçarken kullandıkları Sikorksy helikopterler gibi tüm kara, deniz ve hava harp araçlarında bulunan ve sadece TSK için geliştirilmiş özel bir sistem, gerek konuşmaları, gerekse diğer mesajları kapatıp, düşman güçlerin açamayacakları biçimde şifreliyor. Kripto mesajlar ancak, yıllar süren bilimsel çabalarla oluşturulan bu milli yazılımın bulunduğu TSK araçlarına ulaştığında açılabiliyor.

Sistemi yenilemek de tahmin edeceğiniz gibi kolay değil!

Zaman, yoğun emek ve yatırım gerektiriyor.

Görüştüğüm uzmanlar tüm gizli servislerin elde etmek için peşinden koştuğu bu kozmik yazılımın, hainlerce sığınmalarına, veya bir başka ülkeye gitmelerine izin verilmesi karşılığında Yunan gizli servisine teslim edilmiş olabileceği kaygısını taşıyorlar.

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Sistemin savaşlardaki önemini anlatabilmek için şu örneği vereyim.

Almanlar 2. Dünya Savaşı sırasında okyanuslarda dolaşan denizaltılarıyla müttefiklerin ağır tonajlı gemilerine büyük zarar vermişler ve denizlerde ezici üstünlük sağlamışlardı. Bunda da kullandıkları şifreli mesajlar çok etkin olmuştu. Ta ki müttefiklerin “Enigma”yı yani elektro-mekanik şifreleme aygıtını ele geçirmelerine kadar!..

Şifreleme yöntemi çözüldükten sonra güç dengesi tamamen Almanların aleyhine dönmüştü.

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TSK acil önlemleri tabii ki almıştır.

Ama Enigma'nın elde edilmesinden sonra Almanya'nın başına gelenleri, FETÖ'cü hainlerin sıkıştıklarında neler yapabileceklerini göstermesi bakımından ibret verici bir örnek olarak dikkatlerinize sunuyorum!..