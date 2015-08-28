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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan eylülde seçime gidiyor

Yunanistan Cumhurbaşkanı, erken seçimlerin 20 Eylül’de yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

28 Ağustos 2015 19:52


Yunanistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un hükümetin feshedilip 20 Eylül'de erken seçimlere gidilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı bildirildi.

Seçimler nedeniyle oluşturulan geçici hükümetin başına ise Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Vasiliki Thanu getirildi.

Anketlerde Syriza önde

Başbakan Aleksis Tsipras'ın çekilmesinden sonra yapılan ilk kamuoyu anketinde Syriza yüzde 23 oy oranıyla önde çıktı.

ProRata adlı araştırma şirketinin anketine göre, Syriza'nın ardında ise yüzde 19,5 ile Yeni Demokrasi Partisi geldi. Üçüncü sıradaki parti yüzde 6,5 ile aşırı sağcı Altın Şafak partisi oldu.

Birkaç gün önce tasarruf ve yardım paketi konusundaki tartışmalarda bölünen Halk Birliği hareketine destek ise yüzde 3,5 oranında kaldı.

Tsipras'ın bugüne kadarki koalisyon ortağı Bağımsız Yunanlar, anket sonucuna göre meclise girmek için gerekli yüzde 3 eşiğini geçemeyerek, yüzde 2'de kalıyor. Halkın yüzde 25,5'i ise kararsız olduğunu bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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