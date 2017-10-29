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Yunanistan eski başbakanına saldıran kişi tutuklandı

  Io Chokona / 29 Ekim, Atina (DHA) - Yunanistan’ın eski başbakanlarından Lukas Papadimas’a ve kreditörlerinden bazılarına bombalı kargo gönderen yasadışı örgüt üyesi 29 yaşındaki zanlı bu sabah gözaltına alındı

29 Ekim 2017 13:17

 

Io Chokona / 29 Ekim, Atina (DHA) - Yunanistan’ın eski başbakanlarından Lukas Papadimas’a ve kreditörlerinden bazılarına bombalı kargo gönderen yasadışı örgüt üyesi 29 yaşındaki zanlı bu sabah gözaltına alındı.
“Ateş Hücreleri Komplosu” adlı yasadışı aşırı sol örgüt üyesi 29 yaşındaki zanlı bu sabah gözaltına alındı. Sahte kimlikle kiraladığı evinin önündeyken yakalanan genç adamın evinde yapılan aramada sekiz sahte kimlik kartı, iki tabanca, 300 fişek, saatli bomba yapımında kullanılan çeşitli maddeler ve buna benzer mühimmata el kondu. Komşuların iddialarına göre genç adam, son günlerde genç bir kadınla eve birçok siyah çöp torbası taşıdı.
Yunan polisinin yaptığı açıklamaya göre yasadışı örgütün hazır durumda bulunan bombalarla yeni bir saldırı düzenlemek üzere olduğu düşünülüyor. 25 Mart’ta Lukas Papadimas’ın arabasında patlayan bombalı kargo, eski başbakanın hastaneye kaldırılmasına ve uzun bir süre için tedavi görmesine yol açmıştı. Ayrıca aynı dönemde örgüt tarafından Uluslararası Para Fonu Paris Bürosu ve Almanya Maliye Bakanlığına patlayıcı madde içeren paketler gönderilmişti.
 29 yaşındaki gencin 2011’deki terör olaylarına karışmış olması ve hapiste bulunan “Ateş Hücreleri Komplosu” üyelerini sıkça ziyaret etmesi, anti terör ekiplerinin dikkatini çekti ve genci gözetim altına almalarına neden oldu. Şu anda Attika’nın üç değişik bölgesinde bulunan şüpheli evlerde arama çalışmalarına devam ediliyor. (Fotoğraflı)

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