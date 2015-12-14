Yunanistan, eşcinsel çiftler için sivil partnerliği oylayacak

LGBT toplumuna aralarında eşit evliliğin de olduğu birçok vaatte bulunan radikal sol koalisyon Syriza’nın iktidara gelmesinin ardından Yunanistan Parlamentosu, eşcinsel çiftler için sivil partnerliği oylayacak.

kaosGL’nin haberine göre Yunan Ortodoks Kilisesi’nin yoğun muhalefetine rağmen parlamento üyeleri 2008 yılında çıkartılan ve sivil partnerliği açıktan yasaklayan yasayı yeniden tartışacak.

Syriza ile koalisyonda olmasına rağmen sağcı Bağımsız Yunanlar (ANEL) sivil partnerliğe karşı oy kullanacağını açıkladı.

Başbakan Alexis Tsipras’ın bu tutuma cevabı ise diğer sosyalist ve merkez partilerden oylamada destek istemek oldu.

Syriza’nın vaatleri

Eşit evlilik

Syriza’nın kuruluş konferansında alınan karara göre, Syriza eşcinsel çiftler için evliliğin tam ve eşit haklarla kurumsallaşmasını desteklemiştir ve bu duruş değişmemiştir. Ancak evlat edinme konusunda önceden belirlenmiş ortak bir karar bulunmamaktadır. Syriza olarak evlat edinmenin genel çerçevesinin sorunlu olduğuna inanmaktayız. Halihazırda revizyon ihtiyacı hakkında konuşmaya başladık. Bu bağlamda eşcinsel çiftlerin evlat edinme meselesini incelemekteyiz.

Cinsiyet kimliğinin ameliyat şartı aranmaksızın tanınması

Cinsiyet kimliğinin Yunan devleti tarafından tanınması ve translara belgelerinin cinsiyet geçiş ameliyatı şartı aranmaksızın verilmesi yönündeki ihtiyaç, ülkemizdeki LGBT toplumunun çok önemli meselelerinden biridir ve bizim temel vaadimizdir. Bunun bir öncelik olduğuna inanmaktayız.

Yasal değişiklik

Temel duruşlarımız arasında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması bulunmaktadır. Bu bağlamda, cinsel kimlik temelinde ayrımcılığa ilişkin hükümlerin açık olduğu bir yasal çerçeve değişikliği temel vaadimizdir.

Öğretmenlere eğitim

Öğretmenlere ve okul çalışanlarına yönelik uygun eğitimler verilmesi, okulların düzgün işleyişi ve tüm kimliklerin saygı gördüğü bir okul ortamının temin altına alınması için temel şartlardan biridir. Bu doğrultuda, Syriza okul çalışanlarını bilgilendirmeye ve eğitmeye yönelik önlemlerin alınmasını ve öncelikli olarak insanları bilgilendirmeye ve ayrımcılıkla etkili mücadeleye yönelik bir medya kampanyası oluşturulmasını hedeflemektedir.

Nefret suçları

Yeni ırkçılık karşıtı yasanın nefret söylemine karşı hükümlerinin etkili bir biçimde uygulanması, ülkemizdeki homofobik saldırı ve nefret suçlarıyla mücadele için yapılması gerekenlerin en azıdır. Syriza, bu hükümlerin uygulanmasını desteklemektedir ve ilgili yapılarla işbirliği halinde yasal çerçeveye uyumlu hale getirilmesini temin altına alacaktır.

Cinsel eğitim

Zorunlu eğitim müfredatında uygun eğitimi almış öğretmenler, modern kitaplar ve her türlü cinsel ifade ve cinsiyet kimliğine gönderme yapan cinsel eğitimin yer almasının ülkemizdeki homofobiyle mücadelede hayatî olduğuna inanmaktayız. Bu doğrultuda çalışmayı ve özel önlemler almayı vaat ediyoruz.