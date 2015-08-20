Yunanistan 20 Eylül'de erken seçime gidiyor, Başbakan Çipras istifa etti

Yunanistan'da kreditörlerin istediği reformları kabul etmesi nedeniyle partisi tarafından eleştirilen Başbakan Aleksis Çipras bugün erken seçim kararı alarak, 20 Eylül'de sandığa gidileceğini söyledi. Çipras, hükümetin istifa ettiğini açıklarken Nazım Hikmet'in, "En güzel günlerimiz, henüz yaşamadıklarımız" dizelerini tekrarladı.

Yunanistan devlet televizyonu ERT, önce müzakereleri yürüten ekonomi bakanını ardından karşıt görüşlü kabine üyelerini değiştiren Çipras’ın partisi SYRIZA’daki tepkiler nedeniyle erken seçim kararı aldığını söyledi.

Daha önce mecliste güvenoyu yoluyla hükümete güvenin tazelenmesi gündeme gelmiş ancak reform kararları nedeniyle partide oluşan rahatsızlığın önüne geçilememişti. Reform kararlarına ve kemer sıkma politikalarına toplumdaki tepki ile iktidara gelen SYRIZA partisinde, vekillerin yaklaşık üçte biri yeni reform planına karşı olduklarını açıklayarak 41 yaşındaki Yunan Başbakanı'na karşı çıktı.

Yunanistan’a 86 milyar Euro değerinde yeni kredi verilmesini öngören anlaşma, haftalar süren müzakereler, bankalardaki nakit krizi ve halk referandumu süreçlerinin ardından 11 Ağustos’ta kabul edilmişti.

Bu sürede Yunan parlamentosu reform kararlarını onaylamış, iktidardaki SYRIZA partisinden ziyade AB yanlısı muhalefet vekillerinin ‘evet’ oyları etkili olmuştu. Metron Analysis adlı araştırma şirketinin 24 Temmuz tarihli anket sonuçlarına göre SYRIZA'nın yüzde 33,6 oranında halk desteği var.

Çipras televizyondan duyurdu

Yunanistan'da SYRIZA-ANEL hükümetinin kreditörlerle yaptığı yeni anlaşmanın SYRIZA'yı sarsmasının ardından erken seçim ihtimali artmıştı. Başbakan Aleksis Çipras'ın akşam saatlerinde bir açıklama yaptı ve istifa ettiğini duyurdu.

Nazım Hikmet'li istifa

Yunan Başbakan Aleksis Çipras, halka konuşmasında Nazım Hikmet şiirinden de alıntı yaptı. Çipras, Nazım Hikmet'in "En güzel günlerimiz, henüz yaşamadıklarımız." dizelerini tekrarladı.

Nâzım'ın o şiiri:

En güzel deniz:

Henüz gidilmemiş olanıdır.

En güzel çocuk:

Henüz büyümedi.

En güzel günlerimiz:

Henüz yaşamadıklarımız.

Ve sana söylemek istediğim en güzel söz:

Henüz söylememiş olduğum sözdür...