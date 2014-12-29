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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan erken seçime gidiyor

Yunan Parlamentosu'nda cumhurbaşkanlığı seçiminin üçüncü turundan da sonuç çıkmadı. 25 Ocak'ta erken seçime gidiliyor. Anketler, radikal solcu SYRIZA'nın seçim yarışından galip çıkacağını ortaya koyuyor.

29 Aralık 2014 15:52


Yunanistan'da, koalisyon hükümeti ve bazı bağımsız milletvekilleri tarafından desteklenen cumhurbaşkanı adayı Stavros Dimas, seçimin üçüncü turunda da yeterli oyu alamadı.

73 yaşındaki Dimas, oylamaya katılan milletvekillerinden 168'inin "evet" oyunu aldı. 132 milletvekili "çekimser" kaldı. Dimas'ın kazanabilmesi için en az 180 "evet" oyu alması gerekiyordu.

Yunan anayasasına göre 5 gün aralıklarla yapılan 3 tur oylama sonunda cumhurbaşkanı seçilemezse parlamento 10 gün içinde feshediliyor ve erken genel seçime gidiliyor. Başbakan Antonis Samaras 25 Ocak'ta erken genel seçim yapılacağını açıkladı.

Radikal solcu SYRIZA kaygısı

Anketlere göre seçim yarışında sol ittifak Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) önde gidiyor. Alexis Tsipras liderliğindeki SYRIZA, iktidara gelmesi durumunda Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile imzalanan yürürlükteki anlaşmaları feshedeceğini, özelleştirme, maaş kesintileri ve diğer tasarruf önlemlerinin iptal edileceğini duyurmuştu.

Krizin yeniden alevlenmesini bekleyen uzmanlar, erken seçim kararını kaygıyla karşıladı. Atina Borsası yüzde 10 civarında değer kaybetti. Kriz ülkesi Yunanistan'daki gelişme Almanya'da endişe yarattı. Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 1,4 geriledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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