Yunanistan ekonomisi için kritik gün

T24 - Euro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanları Yunanistan'a 130 milyar Euro'luk ikinci kurtarma paketini onaylamak için 20 Şubat Pazartesi günü Brüksel'de toplanacak.

Atina'nın istenilen şartları yerine getirmediği gerekçesiyle daha önce iki kez ertelenen onayın yarın çıkma ihtimali Almanya'dan gelen iyimser açıklamalar nedeniyle arttı. Ancak pazartesi sadece borç silme operasyonuna onay vermek de olasılıklar arasında.

Bu durumda yarinki toplantıda, Yunanistan'ın özel bankalara 100 milyar Euro'luk tahvil borcu silme operasyonuna yeşil ışık yakılarak ikinci kurtarma paketine onayı 1-2 Mart'taki AB zirvesine bırakılacak.

50 milyar Euro'ya yakın Yunan tahvili tutan Avrupa Merkez Bankası, özel sektöre yönelik borç silme operasyonundan olumsuz etkilenmemek için birkaç gündür elindeki tahvilleri farklı seri numaralı yenileriyle değiştiriyordu.

Bankalar zarar yazmaya zorlanacak

Atina'nın 22 Şubat-9 Mart tarihleri arasında gerçekleştireceği borç silme operasyonunda bir sonraki adım olarak yeni bir yasa çıkararak gönüllü takasa katılmayan bankaları zarar yazmaya zorlaması bekleniyor.

Euro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanlarının onayıyla özel sektörü Yunanistan'daki borç takasına teşvik için Avrupa Finansal İstikrar Fonu aracılığıyla 30 milyar Euro'luk ''tatlandırıcı'' kullanılacak.

Yunanistan'ın net kamu borcunda 100 milyar Euro'luk indirim sağlayacak borç takasıyla aynı zamanda Atina'nın borç vadesinin uzatılması ve faiz yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

130 milyar Euro'luk ikinci kurtarma paketinin devreye girmesi ve borç takasıyla, 2011 itibariyle Yunanistan'ın gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 160'ına ulaşan kamu borçlarının 2020 yılına kadar yüzde 120'lere düşürülmesi hedefler arasında.

Atina iki yıldır hedef tutturamıyor

Son iki yıldır taahhüt ettiği hiçbir hedefi tutturamayan Yunanistan'ın muhtemel ikinci kurtarma paketindeki başarısı, izlenecek ekonomik programı hazırlayan AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF yetkilileri tarafından bile sorgulanıyor.