Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 'bir sivilin Edirne'de Yunan tarafından ateş edilerek öldürüldüğü' yönündeki iddiaları reddetti



Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, bir Türk sivilin Türkiye topraklarında Yunanistan tarafından ateş edilerek öldürüldüğü yönündeki iddiaları reddetti.

Konuya ilişkin Türkiye'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı bir haberde, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Eleni Vakali'nin bakanlığa çağrılarak nota verildiğini bildirdi.

AA'nın konuya ilişkin haberinde, "Maslahatgüzar Vakali'ye, Türkiye'nin protesto ettiği söz konusu olayın soruşturularak sonucu hakkında bilgi verilmesinin, katil veya katillerin yakalanarak cezalandırılmasının, tekrarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasının talep edildiği ve olayın mağdurları ile ailelerinin tazminat haklarının saklı tutulduğu bildirildi" ifadeleri yer aldı.

Durgun bugün toprağa verilirken, Meriç Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

'Suya girmiş olsa ayakları ıslak olurdu'

Türkiye'de basına yansıyan bazı haberlerde Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde, Mehmet Durgun isimli kişinin "sınırın diğer tarafından açılan ateş sonucunda öldürüldüğü" iddia edilmişti.

DHA'nın aktardığı habere göre, Durgun'un babası Abdullah Durgun olayın nasıl olduğuna yönelik hiçbir bilgilerinin olmadığını söyleyerek "Oğlumu yatarken gördüm, yüzünden vurulmuştu. Bulunduğu yerde suya 3 metre mesafe var. Suya girmiş olsa ayakları ıslak olurdu, iz olurdu. Biz hiç iz göremedik girdiğine dair" dedi.

Baba Durgun, oğlunun olay öncesinde çeltik tarlalarını dolaşmaya gittiğini belirtti.

Yunan polisinden açıklama

Yunan Dışişleri Bakanlığı ise Vakali'nin Türk Dışişleri Bakanlığı yetkililerine olaya ilişkin Türkiye'nin iddialarını bütünüyle reddetiğini belirterek, "Vakali, Türk tarafına sınırlarını koruma, insan kaçakçılığına ve yasadışı göçe izin vermeme yükümlülüğüne dikkat çekti" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini gazetesi ise Yunanistan polisinin olayda Yunan güçlerinin herhangi bir müdahalesinin olmadığı yönündeki bir açıklamasına yer verdi.