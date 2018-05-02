Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile kırmızı çizgilerin aşılmasına iki kez çok yaklaştık

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas Yunanistan'ın televizyon kanalı SKAI'a verdiği demeçte sıcak çatışmadan bahsederek “Bir iki kez Türkiye ile kırmızı çizgilerin aşılmasına çok yaklaştık” ifadelerini kullandı.

Azınlıkça'da yer alan habere göre, bunlardan bir tanesinin Kardak’ta (İmia) Türk teknesinin Yunan teknesine çarpması olduğunu ifade eden Kocyas, “Eğer Yunan tarafı sakin ve soğukkanlı davranmasaydı bu çarpma kim bilir nelere yol açabilirdi” dedi.

Edirne’de tutuklu bulunan iki Yunan askeri konusuna da değinen Yunan Dışişleri Bakanı “İki Yunan askerinin tuzağa düşüp düşmediğini veya bu olayın önceden planlı olup olmadığını bilmiyorum ancak Ankara’nın davranış şekli algı değişimi olduğuna işaret ediyor. Eskiden sınırları geçen askerleri iade ediyorduk. Bununla ilgili arşivim var” dedi ve “Türkiye’nin yanlışlıkla Meriç’te Türk topraklarına geçen iki Yunan askerine yönelik tavrının mazeretsiz olduğunu” söyledi.