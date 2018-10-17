Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias istifa etti (2)

Io Chokona / Atina, 17 Ekim (DHA) - Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias Savunma Bakanı ve Hükümet ortağı Panos Kammenos ile yaşadığı gerginlik sonucunda istifa etti.

Kabine toplantısında Panos Kammenos tarafından iftiraya uğradığını söyleyen Dışişleri Bakanı, Başbakan tarafından gerektiği gibi savunulmadığını iddia ederek Başbakan Aleksis Çipras’a istifasını sundu.

Kammenos, dünkü Kabine toplantısında Dışişleri Bakanı’nı gizli fonları kötü yönetmekle ve fon yöneticisi Georgios Soros’un adamı olmakla suçlamıştı.