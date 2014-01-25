Yunanistan Dışişleri Bakanı: Komşuluğumuz Türkiye için cennetlik



Türkiye'nin en az sorunu olan komşusu olduklarını savunan Yunan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos, "Yunanistan'ın komşuluğu Türkiye için cennetlik" dedi.

Venizelos, ABD ve Avrupa'ya gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından düzenlediği basın toplantısında, Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs meselesine yönelik değerlendirmeleri oldu.

'Toplumsal, siyasi ve ekonomi alanında istikrarlı bir Türkiye' istediklerini söyleyen Venizelos, "İstikrarlı bir Türkiye, ikili ilişkilerde güvenilir bir muhataptır. Tarihi tecrübemize göre, Türkiye'de gerginlik varsa bunun dışarıya ihraç edilme tehlikesi de vardır" diye konuştu.

Türkiye'nin komşu ülkelerle ilişkilerine de değinen Venizelos, "Bölgeye bir göz atıldığında Türkiye'nin komşu ülkeleri arasında Yunanistan'la ilişkilerin, cennetlik olduğu görülür. Türkiye'nin en az sorunu olduğu komşu ülkesi Yunanistan'dır" ifadelerini kullandı.

Venizelos, Kıbrıs meselesinin ise AB müktesebatı ve BM kararları çerçevesinde iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon temelinde çözümlenmesi gerektiğini ve bu çözümün de Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları tarafından referandumla kabul edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.