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Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocyas Türkiye'ye geliyor

İki bakanın ikili ilişkiler hakkında bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi

03 Eylül 2018 16:18

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, yarın (4 Eylül) Türkiye'ye geliyor. 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katılmak üzere 4 Eylül 2018 tarihinde İzmir'e bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız da açılış törenine iştirak edeceklerdir" denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kocyas'ın bu vesileyle ikili ilişkiler hakkında bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi. 

 

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