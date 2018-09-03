Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocyas Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, yarın (4 Eylül) Türkiye'ye geliyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katılmak üzere 4 Eylül 2018 tarihinde İzmir'e bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız da açılış törenine iştirak edeceklerdir" denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kocyas'ın bu vesileyle ikili ilişkiler hakkında bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.