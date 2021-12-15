Yunanistan Dışişleri Bakanı: İspanya'dan Türkiye'ye silah temin etmeyecekleri yönünde güvence aldım

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’ye silah temin etmeyecekleri yönünde İspanya’dan güvence aldıklarını söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares’le yaptığı bir görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Dendias, “İspanyol mevkidaşımdan İspanya’nın Avrupa çerçevesi içinde hareket ettiği ve her zaman edeceğinin güvencesini aldığımı duyurmaktan memnunum. Bu açık düzenlemeler için kendisine teşekkür ederim“ dedi.

Dendias, İspanya’nın Türkiye’yle askeri iş birliği yürütme niyetine ilişkin endişelerini dile getirdiğini söyleyen Dendias, 2008’den bu yana üye ülkelerin saldırı operasyonlarında kullanılabilecek teknoloji, ekipman, askeri teknoloji tedariği sağlamaması yönündeki yükümlülüğü hatırlattığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile 17 Kasım’da görüşmüş, iş birliğini ilerletmek konusunda anlaştıklarını duyurmuşlardı.