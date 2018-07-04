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Yunanistan Dışişleri Bakanı: Garantiler ve Güvenlik konusunda anlaşmaya varılmalı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- YUNANİSTAN Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Kıbrıs'ta yeniden yapılacak bir konferanstan önce Garantiler ve Güvenlik konusunda bir anlaşmaya varılması gerektiğini söyledi

04 Temmuz 2018 02:35

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- YUNANİSTAN Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Kıbrıs\'ta yeniden yapılacak bir konferanstan önce Garantiler ve Güvenlik konusunda bir anlaşmaya varılması gerektiğini söyledi. 
Bir Yunan radyosuna açıklama yapan Nikos Kotzias, Crans Montana\'da yapılan Kıbrıs konferansına hazırlıklı gidilmediğine vurgu yaptı. Kotzias, \"Umarım yeni Türk hükümeti sürecin devamını sağlar\" dedi.
Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi, Ada\'da yeni kurulacak bir devlette Garantiler ve Güvenlik konusunun olmamasını, Türk askerinin Ada\'dan tamemen çıkmasını istiyor. 

 

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