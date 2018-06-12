Yunanistan Dışişleri Bakanı: Erdoğan tutarlı ve karizmatik, Adalar ile ilgili mevzuyu başlatan muhalefet

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, AKP Genel Başkanı CHP'nin Ege'de 18 adanın Yunanistan tarafından işgal edildiğine ilişkin söylemlerine ilişkin olarak, "Erdoğan, muhalefetten daha tutarlı ve karizmatik bir şahsiyet. Adalar ile ilgili mevzuyu başlatan muhalefettir. Sanırım bu bir sorun" dedi.

Hürriyet gazetesinden Yorgo Kirbaki'nin haberine göre Kocyas, Kontra televizyonuna verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: "Türkiye ile büyük sorunumuz bizi rahatsız eden konularda Erdoğan yönetiminden daha iyi olmayan bir muhalefetin bulunmasıdır. Erdoğan, onlardan (muhalefeti kastediyor) daha tutarlı ve karizmatik bir şahsiyet."

Kocyas, CHP'nin Ege'de 18 adanın Yunanistan tarafından işgal edildiğine ilişkin söylemlerine atfen de şunları söyledi: "Adalar ile ilgili mevzuyu başlatan muhalefettir. Sanırım bu bir sorun."

Yunanistan'ın ve tüm dünyanın Türkiye'de seçimleri ve sonrasını merakla beklediğini de kaydeden Kocyas "Türkiye'de demokrasinin işlemesini, demokratik seçimler yapılmasını, Türk halkının istediği, sevdiği ve tercih ettiği cumhurbaşkanının seçmesini diliyorum" dedi.