Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ve Türkiye'nin Norveç Büyükelçisi Çorman, Oslo'da bir enstitüde tartıştı

T24 Dış Haberler

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Yunan adalarının kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeye sahip olma gibi haklarına karşı çıktığını, ayrıca Birleşmiş Deniz Hukuku Sözleşmesini ihlal ettiğini iddia etti. Dendias'ın Oslo'da bulunduğu konferansa katılan Türkiye'nin Norveç ve İzlanda Büyükelçisi Fazlı Çorman, açıklamalara tepki göstererek, "Tüm bu hamleler Yunanistan'ın yaptığı şeylere karşılık olarak hayata geçirildi" dedi.

Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde bir konferansta konuşan Dendias, 1995'ten bu yana Türkiye'nin 'Yunanistan’ın kara sularını Ege’de 12 mile genişletme 'hakkını' kullanması' durumunda savaş tehdidinde bulunduğunu söyledi. Türkiye hükümeti, 1976 yılında böyle bir adım atılmasının savaş sebebi (casus belli) sayılacağını bildirmişti.

Büyükelçi Çorman, "TBMM'nin bu casus belli ilanının nedeni Yunanistan'ın tek taraflı olarak karasularını 12 mile çıkaracağını açıklamasıydı. Bunun yapılması Türk sularını ve Türkiye'nin uluslararası sulara ulaşma imkanını fiilen kilitleyecekti. Türkiye kendi karasularına sıkıştırılacaktı. Dayatmaya çalıştığınız şey bu" dedi.

Çorman, 2019 tarihli Libya-Türkiye Denizcilik Anlaşması'nın da Yunanistan'ın hamleleri sonucunda imzalandığını ifade etti.

Adaların Türkiye anakarasına çok yakın olduğunu hatırlatan Çorman, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kağıda dökülürken de Türkiye'nin adalar için farklı bir statü sağlanması gerektiğini savunduğunu ifade etti ve "Ege örneğinde bizim böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Dendias ise BM'ye göre güç kullanımı tehdidinin yasaklı olduğunu ve dolayısıyla 'casus belli'nin bunun bir ihlali olduğunu ifade etti.

"Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlar Türkiye 21. yüzyıla gelmediği sürece çözülemeyecek" diyen Dendias, "Eğer Türkiye Kanuni Sultan Süleyman'ın Akdeniz'de armadalarla ilişki yürüttüğü dönemde kalmaya devam ederse ilerleyemeyiz" ifadelerini kullandı.