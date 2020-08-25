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Dünya

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Egemenlik haklarımızı savunacağız

25 Ağustos 2020 14:37

T24 Dış Haberler

Atina-Ankara hattında gerilim Doğu Akdeniz krizi nedeniyle üst seviyedeyken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ülkesinin "egemenlik haklarını savunacağını" söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile yaptığı görüşmeden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Dendias, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de "provokasyon" yapmakla ve "uluslararası hukuku ihlal etmekle" suçladı.

Dendias, Türkiye'yle diyaloga hazır olduklarını söylerken, bunu Ankara "tehditkar davranırsa" yapmayacaklarını söyledi. 

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