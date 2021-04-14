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Politika

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Bartholomeos ile görüşüyor

14 Nisan 2021 12:29

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ankara ziyaretinden önce Fener Rum Patriği Bartholomeos ile İstanbul Yunanistan Başkonsolosluğu'nda görüşüyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Ankara ziyareti öncesi İstanbul'a geldi. Bakan Dendias, saat 11.40'ta Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'na geçti. Bakan Dendias'ın ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos'ta konsolosluğa geldi. Bakan Dendias'ı kapıda Bartholomeos karşıladı. İkili daha sonra görüşmek üzere konsolosluğa girdi. Görüşme basına kapalı olarak başladı. Öte yandan Dendias yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da görüşecek. (DHA)

Nikos DendiasFener Rum Patriği BartholomeosziyaretDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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