Yunanistan Dışişleri Bakanı: Ankara'nın duruşu, Atina'nın haklı olduğunu gösteriyor

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Niko Dendias, Ankara'nın davranışlarının Atina'nın 'Türkiye'nin agresif duruşu' konusundaki söylemlerini kanıtladığını ifade etti.

Skai Radyosu'na konuşan Dendias, ''Türkiye'nin davranışları kesinlikle Yunan argümanlarını haklı çıkarıyor; Yunanistan'a karşı casus belli'nin boş olmadığını ve ülkemizin Türkiye tarafından bir tehditle karşı karşıya olduğunu gösteriyor'' dedi.

Yunanistan'ın geçmişte Ankara ile daha çok diyalog istediğini hatırlatan Dendias, ''Hakaretler savuran bir rejimle diyalogun zorlukları var'' diye konuştu. Bakan, 'Yunan adaları üzerinde Türk uçuşları devam ettiği sürece diyalogun zor olacağını' vurguladı.

''İstikşafi görüşmeler umarız sembolik değildir'' diyen Dendias, bu sürecin 'gerçek müzakerelere' evrilmesini istediklerini belirtti.

Dendias, müzakerelerin sonuç vermemesi durumunda kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge konusundaki anlaşmazlıkların çözülmesi için Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na gidilebileceğini dile getirdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis geçen hafta ABD Kongresi'ndeki konuşmasında üstü kapalı bir şekilde Türkiye'yi şikayet etmişti. Erdoğan bunun ardından, "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" dedi.