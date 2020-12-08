Yunanistan'dan Türkiye'ye 'insan kaçakçılığı' suçlaması: Somalililerin gelişini kolaylaştırıyorlar

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis , Türkiye'nin Yunanistan'a ve oradan Avrupa'ya gitmek üzere Somalili göçmenlerin gelişini kasıtlı olarak kolaylaştırdığını söyledi.

Atina, Ankara'yı Türkiye'ye vize kolaylığı sağlayarak Somalili göçmenlerinin Yunan adalarına gitmeleri teşvik etmekle suçladı. Yunanistan Göç Bakanı Mitarakis, bugün yaptığı açıklamada, "Somali'de Türk makamların, Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, Türkiye'ye göçü teşvik ettiğini anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

AFP'nin haberine göre; iddialarını Somalili bir mültecinin ifadesine dayandıran Mitarakis, 'Mogadişu'daki bir Türk irtibat bürosunun, Somali'de Türkiye'nin fonladığı kurumlar tarafından sağlanan sertifika ve belgelerle vize alınmasını kolaylaştırdığını' savundu.

"300'e yakın kişi bu şekilde Türkiye'ye kaçtı"

Bu kurumlar arasında bir hastanenin ve üniversitenin de bulunduğunu söyleyen Mitarakis, "Anladığımız kadarıyla 300'e yakın kişi bu şekilde Türkiye'ye gitti" diye konuştu.

"Bu insanlar, aslında yasa dışı bir şekilde Avrupa'ya geçmek amacıyla Türkiye'ye yasal olarak gidiyorlar. Somalililer İstanbul'a vardıklarında, kamyonetlerle kentin belirli yerlerine götürülüyor ve Türkiye'nin batı kıyılarına taşınmaları ayarlanana kadar orada kalıyorlar" diyen Mitarakis şöyle devam etti:

"Bu insanların Türkiye'de tehlike altında olmadıkları ortada, bu nedenle, eğer uygunsa onlara orada sığınma hakkı verilmesi gerekiyor. Türkiye kasıtlı olarak vize sağlayarak bu göçmenlerin gelişini kolaylaştırıyor gibi görünüyor ki bu da endişe verici."

"Bilet ve vizelerin parası STK tarafından ödeniyor"

Bakan, Somalili sığınmacıların, bedeli sivil toplum kuruluşları tarafından ödenen biletler ve vizelerle geldiklerini iddia ettiğini belirtti.

Türkiye'den henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.