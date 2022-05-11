Yunanistan'dan Türkiye mesajı: Komşuların birbirine ihtiyacı var

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Türk-Yunan ilişkilerinin sakin olduğu dönemlerin de bulunduğunu vurgulayarak Edirne sınırındaki Evros bölgesi ve Ege Denizi'ndeki son olaylar da dahil olmak üzere Yunanistan ve Türkiye arasındaki gergin ilişkilere rağmen, "Biz komşuyuz ve komşu kalacağız. Komşuların birbirine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Sakellaropoulou, ülkesinin Türkiye ile "diyalog istediğini" ifade etti. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye verdiği röportajda, dış politikaya yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Sakellaropoulou, "Ukraynalılar hepimiz için, Avrupa'nın özgürlüğü ve değerleri için savaşıyor" dedi.