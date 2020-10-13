Yunanistan'dan Oruç Reis tepkisi: Bölgede kaldığı sürece Ankara'yla görüşmelere devam etmeyeceğiz

Yunanistan hükûmet sözcüsü Stelios Petsas, Oruç Reis'in doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürdüğü sürece Atina'nın Ankara ile görüşmelere devam etmeyeceğini söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre, Skai Radio'ya konuşan Petsas, "Oruç Reis bölgede olduğu sürece Türkiye'yle keşif görüşmelerini sürdürmeyeceğiz" dedi.

Türkiye, dün araştırma gemisi Oruç Reis için 22 Ekim saat 21.00'e kadar yeni NAVTEX yayımlandı. Buna göre, Oruç Reis gemisi, 12 - 22 Ekim tarihleri arasında Meis Adası'nın güneyinde sismik araştırma faaliyeti yürütecek