Yunanistan'dan BM'ye Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetleriyle ilgili mektup

T24 Dış Haberler

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Türkiye'nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetleriyle ilgini bir mektup verdiğini ve bunu okuduktan sonra güvenlik konseyine iletmesini istediğini söyledi.

Guterres'le New York'ta bir araya geldiğini belirten Dendias, bölgedeki gelişmeleri ve Kıbrıs sorununu ele aldıklarını söyledi.

Dendias, "Guterres bana Doğu Akdeniz'deki durumu ve Türkiye'nin yaptığı yasa dışı aktivitelerin bölgede istikrar ve barış için nasıl bir problem yarattığını anlatma fırsatı verdi" açıklamasında bulundu.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dendias, görüşmede Guterres'e Mısır ile Yunanistan arasında imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının da bir kopyasını verdiğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg cuma günü Atina ile Ankara arasında Doğu Akdeniz'deki durum hakkında teknik görüşmelerin başladığını ancak henüz bir anlaşma sağlanamadığını duyurmuştu.