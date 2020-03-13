AB'den Yunanistan'dan ayrılmak isteyen sığınmacıya 2 bin Euro

Avrupa Birliği, Ege Denizindeki Yunan adalarında yaşanan yığılma ve tırmanan gerilimi azaltmak için sığınmacılara para teklif etmeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson Perşembe günü Atina'da gerçekleştirdiği temasların ardından yaptığı açıklamada "Gönüllü geri dönüşleri desteklemek üzere belirli bir süre için özel bir programı yürürlüğe sokmak konusunda uzlaştık" dedi.

Program kapsamında, 1 Ocak 2020 tarihi öncesinde Yunanistan'a giriş yapmış 5 bin sığınmacıyı kapsaması ve gönüllü olarak geri dönmek isteyenlere kişi başına 2 bin euro ödeme yapılması öngörülüyor.

Bir ay için geçerli

Johansson programın bir aylık zaman dilimi için geçerli olacağını ve ilticacılara, geldikleri ülkede "yeni bir başlangıç" yapmaları için yardımcı olacağını kaydetti. AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi, Yunanistan'ın Mayıs ayında, ilticacılar arasında en büyük risk altındaki grubu oluşturan refakatçisiz genç ve çocuklarla ilgili bir konferansa ev sahipliği yapacağını da bildirdi.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis de gönüllü geri dönüşlerin Uluslararası Göç Örgütü ve AB'nin sınır koruma dairesi Frontex tarafından organize edileceğini belirterek "Ulusal acil bir durumla karşı karşıya bulunduğumuz ve sınırlarımızı korumak zorunda olduğumuz açık" diye konuştu.

Ege'deki Yunan adalarındaki kamplarda kapasite 6 bin kişilik olmasına rağmen 37 bini aşkın sığınmacı yaşıyor.

Para teklifi, Türkiye'nin 28 Şubat'ta kapıları açması sonrasında Yunanistan'a giden kişileri kapsamayacak. Yunanistan, son akım karşısında Nisan'a kadar iltica başvurusu hakkını askıya aldığını açıklamıştı.