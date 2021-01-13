Yunanistan'dan AB'ye Koronavirüs günlerinde seyahat için "aşı sertifikası sistemi" çağrısı

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Koronavirüs günlerinde Avrupa Birliği içi seyahati kolaylaştırmak için bir "aşı sertifikası" yaratılmasını tavsiye etti.

Ekonomisinin beşte biri turizme dayanan Yunanistan, vatandaşlarının aşılandığını kanıtlayabilmesi için kendi sertifikasyon sistemini oluşturdu.

Miçotakis, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e yazdığı mektupta kendi sistemlerinin 27 üye ülke de kullanılmasını teklif etti.

Yunanistan lideri, "Biz aşıyı seyahat için zorunlu kılmayı planlamıyoruz ancak aşısını olmuş insanlar özgürce seyahat edebilmeli" dedi.

Miçotakis, Komisyon liderine, "Her ülkenin kabul edeceği bir şekilde aşılama sertifikasının nasıl yapılandırılabileceği acilen görüşülmeli" çağrısında bulundu.

AB Komisyonu mektubu aldığını doğruladı ve 21 Ocak'ta AB liderleri internet üzerinden toplandığında bu konunun görüşüleceği ifade edildi.