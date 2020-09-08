Yunanistan'daki sığınmacı kampında Covid-19 vaka sayısı 35'e ulaştı

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında Koronavirüs vaka sayısı 35'e yükseldi.

Yunanistan’daki sığınmacı kamplarında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) alarmı verildi. Yunanistan Göç Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin en büyük üçüncü adası olan Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında vaka sayısının 35'e yükseldiği bildirildi. Sağlık yetkililerinin Moria'da toplam 2 bin Koronavirüs testi yaptığı aktarıldı. Test sonucu pozitif çıkan toplam 35 göçmenin başka bir alana taşındığı ve yalnızca birinin Covid-19 semptomları gösterdiği belirtildi.

Kampta ilk vaka geçtiğimiz hafta tespit edilmişti. Moria’ya Koronavirüsün Temmuz ayında sığınma hakkı verilen 40 yaşındaki Somali uyruklu bir kişi ile geldiği tahmin ediliyor. Göç Bakanlığına ait verilere göre Somalili adam kamptan ayrılarak başkent Atina’ya geldi, fakat iş bulamadığı için Moria’ya döndü. Kampta vakaların tespit edilmesi ile geçtiğimiz hafta 14 günlük karantina uygulaması başlatılmıştı.

Kamp kapasitesinin 2 bin 800 kişi olduğu, ancak 12 bin 600 kişiye ev sahipliği yaptığı ifade edildi. Bu nedenle söz konusu sığınmacı kampı, kötü yaşam koşulları olduğu gerekçesiyle bölgeye yardımda bulunan gruplar tarafından sık sık eleştiriliyor. Son olarak kamptaki koşullar nedeniyle sosyal mesafe ve temel hijyen kurallarının uygulanmasının "imkansız" olduğu konusunda uyarı yapıldı.

Pazartesi günü Yunan makamları 3 sığınmacı kampının daha karantinaya alındığını açıkladı. Söz konusu kamplar başkent Atina'daki Eleonas kampı, şehrin kuzeyindeki Malakasa kampı ve Pireaus limanı yakınındaki Schisto kampı olarak belirtildi.

Yunanistan'da 24 saatte ülke genelinde 169 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 11 bin 832'ye yükseldiği ifade edildi. Ülkede Koronavirüs'e bağlı can kaybı sayısı ise 290 olarak açıklandı. (İHA)